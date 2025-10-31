31 Ekim 2025, Cuma
İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı!
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail’i öven sözlerine Başkan Erdoğan’ın verdiği yanıt gündem oldu. Ayar niteliğindeki o sözleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın Merz’e dersini verdiğini belirterek gerçekleri söyleyebilecek tek lider olduğunu söyledi.