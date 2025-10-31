31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı!
İsrail güzellemesine Erdoğan ayarı!

İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 02:23
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail’i öven sözlerine Başkan Erdoğan’ın verdiği yanıt gündem oldu. Ayar niteliğindeki o sözleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın Merz’e dersini verdiğini belirterek gerçekleri söyleyebilecek tek lider olduğunu söyledi.
İsrail güzellemesine Erdoğan ayarı!
İsrail güzellemesine Erdoğan ayarı!
İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı!
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Terörsüz Türkiye sürecinde hangi noktadayız?
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00’de kabul edecek!
Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00'de kabul edecek!
Gazze’deki soykırımı Almanya görmüyor mu?
"Gazze'deki soykırımı Almanya görmüyor mu?"
Hamas’ta bomba yok İsrail’de var
"Hamas'ta bomba yok İsrail'de var"
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
A Haber ROKETSAN tesislerinde
A Haber ROKETSAN tesislerinde
Bilir ailesinin 4 ferdine veda!
Bilir ailesinin 4 ferdine veda!
TSK’dan Karadeniz’de tarihi gövde gösterisi!
TSK'dan Karadeniz'de tarihi gövde gösterisi!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
Daha Fazla Video Göster