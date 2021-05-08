İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları A Haber'e anlattı

İşgalci İsrail güçlerini Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu Filistinlilerin üzerine plastik mermilerle saldıran işgal güçlerinin attığı plastik mermilerle yaralanan Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında anlattı. İşgalci İsrail polisinin kullandığı plastik merminin insanları öldürebileceğini ifade eden Poyraz, "Mermi sağ bacağıma baldırıma isabet etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralandım. Plastik mermilerin dışında ses bombaları ve TOMA araçlarıyla lağımdan daha pis kokan bir su ​ile Müslümanlara saldırdı." dedi

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