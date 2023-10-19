20 Ekim 2023, Cuma
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İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında Saint Porphyrius kilisesi yakınına bomba düşmesi sonucu kilise hasar gördü. Patlamada İsrail'in yerinden ettiği Hristiyanlar ve Müslümanların da sığındığı kilisedekiler yaralandı. Yaralananlar Şifa hastanesine getirildi. Saldırıdan sağ kurtulan genç: “Bizi bombaladılar, Gidecek yerimiz yok! ” dedi.