İsrail ateşkese uymadı Gazze’ye bomba yağdırdı

Gazze'de ateşkesin başlaması beklenirken, İsrail ordusu "Rehine listesi verilmedi" bahanesiyle bölgeye saldırılarını sürdürdü. Ateşkese uymayan İsrail'in saldırısında 9 Filistinli can verirken; A Haber canlı yayınına katılan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe gibi isimler bölgede yaşananları değerlendirdi.