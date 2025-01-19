19 Ocak 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail ateşkese uymadı Gazze'ye bomba yağdırdı
İsrail ateşkese uymadı Gazze’ye bomba yağdırdı

İsrail ateşkese uymadı Gazze'ye bomba yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2025 11:06
Güncelleme:19.01.2025 11:06
Gazze'de ateşkesin başlaması beklenirken, İsrail ordusu "Rehine listesi verilmedi" bahanesiyle bölgeye saldırılarını sürdürdü. Ateşkese uymayan İsrail'in saldırısında 9 Filistinli can verirken; A Haber canlı yayınına katılan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe gibi isimler bölgede yaşananları değerlendirdi.
İsrail ateşkese uymadı Gazze’ye bomba yağdırdı
İsrail ateşkese uymadı Gazze’ye bomba yağdırdı
İsrail ateşkese uymadı Gazze'ye bomba yağdırdı
KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Herkes Sanders gibi mi giyinecek?
Herkes Sanders gibi mi giyinecek?
Türkiye nükleer enerjiye sahip olmak zorunda
"Türkiye nükleer enerjiye sahip olmak zorunda"
Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor
"Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor"
Hedefi tam isabetle vurdu
Hedefi tam isabetle vurdu
Tahran’daki saldırıda 2 hakim öldü
Tahran'daki saldırıda 2 hakim öldü
Sınavının sorularını sızdıran FETÖ’cü yakalandı
Sınavının sorularını sızdıran FETÖ'cü yakalandı
Özgür Özel olanları bilmiyorsan görevi bırak
"Özgür Özel olanları bilmiyorsan görevi bırak"
Özgür Özel’e savaş ilanı yanıtı!
Özgür Özel’e savaş ilanı yanıtı!
İsrail Gazzelilerin direnişini kıramadı
"İsrail Gazzelilerin direnişini kıramadı"
Hedefimiz seçimde en yüzde 51 almak
"Hedefimiz seçimde en yüzde 51 almak"
Daha Fazla Video Göster