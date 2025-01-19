19 Ocak 2025, Pazar
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İsrail ateşkese uymadı Gazze'ye bomba yağdırdı
Gazze'de ateşkesin başlaması beklenirken, İsrail ordusu "Rehine listesi verilmedi" bahanesiyle bölgeye saldırılarını sürdürdü. Ateşkese uymayan İsrail'in saldırısında 9 Filistinli can verirken; A Haber canlı yayınına katılan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe gibi isimler bölgede yaşananları değerlendirdi.