İsrail 4 bin yıllık UNESCO mirası SUR kentine bomba yağdırdı!

İsrail ordusu Lübnan'ı da Gazze gibi yok ediyor. Saldırıların hedefi bu kez tarihi sur kenti oldu. 4 bin yıllık geçmişi olan bölgeden dumanlar yükseldi. Hizbullah ise füze atışları ile misilleme yaptı.

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