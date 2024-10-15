İsmail Kaani ortaya çıktı

İsrail'in İran'a yönelik bir misillemesi olacak mı? Hem bunun cevabını hem de Hizbullah lideri Nasrallah suikastıyla ilgili okların gösterdiği Kaani'nin son durumunu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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