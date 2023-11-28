İskenderun’da deniz taştı! AFAD Başkanı Okay Memiş A Haber’de

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ve temizlik devam ediyor. AFAD Başkanı Oktay Memiş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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