İstanbul'da hava kirliliği arttı! En kirli ilçe hangisi?

İstanbul'da hava kirliliği artmaya devam ediyor. Fosil yakıt kullanımı, artan araç sayısı ve kentleşme, kentin hava kalitesini olumsuz etkiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesinin araştırmasına göre ekim ayında hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 arttı. Araştırmada, hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçe Sultangazi, en düşük olduğu ilçe ise Üsküdar olarak belirlendi. Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, hava kirliliğinde meteorolojik koşulların da etkili olduğuna dikkat çekti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Özden Kul, İstanbul'daki hava kirliliğine ilişkin ayrıntıları aktardı.