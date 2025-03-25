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CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel'in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ürünlere boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özel neden tehdit diline başvuruyor? Provokasyonların asıl amacı ne? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:23
CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı ile başlayan ve her gün daha da çirkinleşen sözde protesto adı altındaki provokasyonlarda eylemciler polise kutsal değerlere saldırmaktan geri durmuyor. Dün gece bu saldırıların dozu aştı. Başkan Erdoğan'a ailesine ve merhum annesi Tenzile Erdoğan'a ağır hakaretler ettiler.

CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YERLİ ÜRÜNLERE BOYKOT

Öte yandan Gazze katliamının baş aktörü İsrail'e yönelik boykot çağrılarına kulak tıkayan Özgür Özel dün provokatörlere yerli ve milli markaları boykot etmelerini söyledi. Bu da sözde protestoların aslında neyi amaçladığının bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

CHP'NİN İKİ YÜZÜ! İSRAİL MARKALARINI SEVİNDİRDİ
CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

"SENDİKALARIN AYAĞA KALKMASI LAZIM"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Medyayı tehdit etti. Saygın firmaları ve iş insanlarını tehdit etti. Şu anda Türk medyası ve sendikaların ayağa kalkması lazım. Kimse basın emekçilerini tehdit edemez. İnsanlar buradan ekmek yiyor. Bunlar basın emekçileri. İnsanların ekmeği ile mi oynamak istiyorsun sen? Bunu yüksek sesle söylememiz lazım. Elinde kumanda var kumandayla kanalı değiştirirsin. Ama medyayı tehdit etmek parmak sallamak ne?

CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

"MEDYAYA PARMAK SALLAYAMAZSIN"

Kendileriyle kahve içen ya da fonladıkları gazeteciler senin için iyi fonlamadıkların batsın oradaki insanlar işsiz kalsın o insanların çoluk çocuğunun rızkıyla oynuyorsun. Özgür Özel'i ilk gördüğümde yüzüne karşı bunu söyleyeceğim. Medyaya parmak sallayamazsın. Şu anda basın örgütlerinin ayağa kalkması lazım.

CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

"SESSİZ KALANLAR DAHA TEHLİKELİ"

Biz bunu Gezi parkında FETÖ ile mücadelede de gördük. Türk bayrağının vatanın ve milletin yanında duramayan bir kitle var.

İş dünyası tehdit edildi. TÜSİAD nerede? Meslek örgütleri nerede? Her şeyi konuşuyordunuz hani? Sokağa inenler biz vandalız gemileri yaktık diyor. Asıl bunlardan daha tehlikelisi bu sessiz kalıp bekleyenler.

CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

"AKIL TUTULMASI"

Özgür Özel gitti yerli milli sevmediği işine gelmeyenleri boykot edin dedi. Gazze'de çocuklara bomba veren Siyonist firmaları boykot çağrısını gördük mü? Ama Türkiye'de bebeğine mama için çalışan emekçinin firmalarını boykot ediyorsun. Bu siyaseten akıl tutulması gibi.

İlginci de CHP'nin içinde yöneticileri Özgür Özel'e sen ne yapıyorsun demiyor. Kontrolden çıkmış durumda şu anda CHP Genel Başkanı Özel.

Boykotla da ilgili müthiş bir tepki var. Çark edecekler.

Bu firmaların patronları politik değil. Müdürleri ya da yöneticileri politik değil. Bu firmaların on binlerce çalışanları var. İsmi önemli değil bu firmalar bu memlekete vergi veriyor. Bazıları uluslararası alanda markalaşmış ve ülkemizin bayrağını taşıyor.

CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem: Kimse çıkıp biz para almadık rüşvet almadık irtikap yapmadık iş insanlarına baskı yapmadık ihalelerde yolsuzluk yapmadık demiyor. Ben onu bekliyorum. Çıkın ve bunları yalanlayın. Kimse onu söylemiyor Özgür Özel dahil olmak üzere. Konudan bağımsız akıllarına ne geliyorsa söylüyorlar.

Şimdi şirketleri hedef alarak milli medya kuruluşlarını hedef alarak buradan siyasi sonuç elde etmeye çalışmanın ne kadar boş olduğunu daha anlayamamışlar.

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