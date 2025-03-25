25 Mart 2025, Salı
CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel'in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ürünlere boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özel neden tehdit diline başvuruyor? Provokasyonların asıl amacı ne? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:23