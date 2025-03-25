CHP katil İsrail markalarını sevindirdi! TÜSİAD sessiz... Özgür Özel’in skandal boykot çağrısına sert tepki: Sessiz kalanlar daha tehlikeli

"SESSİZ KALANLAR DAHA TEHLİKELİ"

Biz bunu Gezi parkında FETÖ ile mücadelede de gördük. Türk bayrağının vatanın ve milletin yanında duramayan bir kitle var.

İş dünyası tehdit edildi. TÜSİAD nerede? Meslek örgütleri nerede? Her şeyi konuşuyordunuz hani? Sokağa inenler biz vandalız gemileri yaktık diyor. Asıl bunlardan daha tehlikelisi bu sessiz kalıp bekleyenler.