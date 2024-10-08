İran'ın Ankara Büyükelçisi: Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini bekliyoruz

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü. Görüşmeden çok önemli notlar var. Müderrisoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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