08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İran'ın Ankara Büyükelçisi: Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini bekliyoruz

İran'ın Ankara Büyükelçisi: Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini bekliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2024 15:43
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü. Görüşmeden çok önemli notlar var. Müderrisoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hizbullah’tan İsrail’e 80 roket
Hizbullah’tan İsrail’e 80 roket
Erdoğan’ın Tahran’a gelmesini bekliyoruz
"Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini bekliyoruz"
Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız
"Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız"
Meclis’te kapalı İsrail oturumu!
Meclis’te kapalı İsrail oturumu!
A Haber İsrail bombardımanını görüntüledi
A Haber İsrail bombardımanını görüntüledi
İncel ne demek?
İncel ne demek?
Recai Kutan’a veda! A Haber’de anlattılar
Recai Kutan’a veda! A Haber’de anlattılar
İsrail’in katliam doktirini!
İsrail’in katliam doktirini!
Recai Kutan ebediyete uğurlandı
Recai Kutan ebediyete uğurlandı
Deriden köfte çekirdekli baklava
Deriden köfte çekirdekli baklava
İsrail’den İran’a saldırı açıklaması
İsrail’den İran’a saldırı açıklaması
Görüntüler dakika dakika inceleniyor
Görüntüler dakika dakika inceleniyor
Daha Fazla Video Göster