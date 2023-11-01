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İran'dan kritik "Gazze" ziyareti! Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 16:13
İran'dan kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ankara'da. İranlı Bakan, Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. Gündem Gazze. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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