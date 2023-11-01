İran'dan kritik "Gazze" ziyareti! Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

İran'dan kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ankara'da. İranlı Bakan, Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. Gündem Gazze. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN