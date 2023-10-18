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İran'dan kara bayrak adımı

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 08:48
Soykırımcı İsrail sivillerin yer aldığı hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivili katletti. Vahşet sonrası İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekti. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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