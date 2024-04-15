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İran test mi edildi?

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Giriş: 15.04.2024 16:45
ABD ve Batı İsrail'i bilinçli olarak mı İran'a saldırttı? Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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