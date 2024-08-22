İran İsrail'e misillemeyi neden geciktirdi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Orta Doğu'da hiç görmemiştim!

Gazze için ateşkes görüşmeleri tıkandı mı? İran misillemeyi neden geciktiriyor? Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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