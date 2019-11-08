Irak'ta ABD-İran çatışması mı yaşanıyor? İşte yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısından sonra Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayırıntılarını aktardı. 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmesine dair nelerin konuşulacağına dair ipuçları verdi. Sali, ABD'nin Temsilciler Meclisi Komisyonu'nda oylanan 1915 sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili konunun 13 Kasım'daki buluşmada ayrıntılı olarak ele alınacağının altını çizdi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlere ne olacak? ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini açıklayıp neden çekilmedi? Rejim üniforması giyen YPG'lilerle ilgili nasıl bir eylemde bulunulacak? Irak'ta yaşananlar ABD-İran çatışması mı? 3-4 Aralık'ta Londra'da NATO zirvesi sırasında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki 4'lü zirvede neler konuşulacak? tüm bu soruları Orhan Sali A Haber canlı yayınında yanıtladı.