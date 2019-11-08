08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.11.2019

Irak'ta ABD-İran çatışması mı yaşanıyor? İşte yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısından sonra Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayırıntılarını aktardı. 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmesine dair nelerin konuşulacağına dair ipuçları verdi. Sali,  ABD'nin Temsilciler Meclisi Komisyonu'nda oylanan 1915 sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili konunun 13 Kasım'daki buluşmada ayrıntılı olarak ele alınacağının altını çizdi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlere ne olacak? ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini açıklayıp neden çekilmedi? Rejim üniforması giyen YPG'lilerle ilgili nasıl bir eylemde bulunulacak? Irak'ta yaşananlar ABD-İran çatışması mı? 3-4 Aralık'ta Londra'da NATO zirvesi sırasında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki 4'lü zirvede neler konuşulacak? tüm bu soruları Orhan Sali A Haber canlı yayınında yanıtladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Irak'ta ABD-İran çatışması mı yaşanıyor? İşte yanıtı
Irak'ta ABD-İran çatışması mı yaşanıyor? İşte yanıtı
PKK'ya darbe üstüne darbe!
PKK'ya darbe üstüne darbe!
Resulayn'da ele geçirilen ABD füzesi |Video
Resulayn'da ele geçirilen ABD füzesi |Video
Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Rusya 3. ortak devriyenin görüntülerini yayınladı
Rusya 3. ortak devriyenin görüntülerini yayınladı
Aksaray'daki olay için müfettiş grubu gönderdik
Aksaray'daki olay için müfettiş grubu gönderdik
FETÖ mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki
FETÖ mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki
Yasa dışı bahis oynatanlara darbe! Tarihin en büyük operasyonu
Yasa dışı bahis oynatanlara darbe! Tarihin en büyük operasyonu
Tarihin en büyük operasyonu! Hepsi dolaptan çıktı
Tarihin en büyük operasyonu! Hepsi dolaptan çıktı
HDP'li vekil Meclis kürsüsünde Müge Anlı'yı hedef aldı
HDP'li vekil Meclis kürsüsünde Müge Anlı'yı hedef aldı
Bakanlık duyurdu: Türk ve Rus askerleri...
Bakanlık duyurdu: Türk ve Rus askerleri...
Terörle mücadelede kritik saatler Kıran-5 operasyonu başladı
Terörle mücadelede kritik saatler Kıran-5 operasyonu başladı
Daha Fazla Video Göster