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İpek Yolu savaşlarında yeni cephe: Keşmir! Dünya nefesini tuttu izliyor

İpek Yolu savaşlarında yeni cephe: Keşmir! Dünya nefesini tuttu izliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 16:38
Hindistan ile Pakistan arasında dün havacılık tarihinin en büyük it dalaşı da yaşandı. Toplamda 125 uçak bir saat boyunca gökyüzünde kaldı. Ve havadan havaya ateşlenen füzelerle çatıştı. Hindistan bu süre içerisinde 5 uçağını kaybetti. Düşen uçakların üçü Fransa yapımı Rafale. Pakistan ise Çin yapımı J-10c savaş uçaklarını kullandı. İki nükleer gücün savaş hali dünyayı tedirgin ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Yeliz Albayrak değerlendirdi.
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İpek Yolu savaşlarında yeni cephe: Keşmir! Dünya nefesini tuttu izliyor
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