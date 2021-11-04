06 Kasım 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İnternetten sahte ilaç satışında artış! Satın alanlar aman dikkat
İnternetten sahte ilaç satışında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Metabolizma ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin değerlendirdi.