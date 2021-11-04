İnternetten sahte ilaç satışında artış! Satın alanlar aman dikkat

İnternetten sahte ilaç satışında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Metabolizma ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin değerlendirdi.

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