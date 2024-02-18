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İnternetten plaka girerek ödeme yapanlar dikkat! Kişisel veri işleyen otoparka 75 bin lira ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 20:49
Kişisel verileri koruma kurumu, bilgilendirme yapmadan kanun dışı veri işleyen otopark işletmesine 75 bin lira idari para cezası verdi. Kurum, otoparklarda internet üzerinden plaka girilerek ödeme yapılabilmesine imkan sağlayan sistemin de çift faktörlü doğrulamayla gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verdi.
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