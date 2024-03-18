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İnternet alışverişinde kusurlu ürüne dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 18:17
15-21 Mart tüketiciyi koruma haftası. İnternetten yapılan alışverişlerde kargoyla gelen ürünün kusurlu çıkması, mağduriyetlere neden oluyor. Peki böyle bir durumla ne yapılmalı? Tüketicinin hakları neler? İşte detaylar…
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İnternet alışverişinde kusurlu ürüne dikkat!
İnternet alışverişinde kusurlu ürüne dikkat!
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