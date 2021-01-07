İngiliz siyaset uzmanı Prof. Dr. Corneliu Bjola A Haber'e konuştu: Biden'ı zor günler bekliyor

Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylar şiddetlendi, kanlı baskında 4 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan saatler sonra ise ABD kongresi Biden'ın başkanlığını resmen onayladı. Peki bundan sonra neler olacak? Tüm bu yaşananlar ABD'deki derin bölünmüşlüğü mü gösteriyor? Oxford Üniversitesi'nden Siyaset Uzmanı Prof. Dr. Corneliu Bjola yaşanan sürece sosyal medya devleri Twitter ve Facebook'un da dahil olduğunu, Biden'ı eğer ABD'deki yapısal problemlerin çözememesi durumunda daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacağını söyledi. Önümüzdeki birkaç yılın ABD için çok kritik olduğunu ifade etti. İşte İngiliz siyaset uzmanının A Haber canlı yayınında yaptığı flaş açıklamalar...

ABD'de yaşananlar neyin göstergesi? ABD'deki olaylar kutuplaşmayı mı gösteriyor? Trump'ın bundan sonraki adımı ne olacak? Siyaset Uzmanı Prof. Dr. Corneliu Bjola yaşanan gelişmeleri A Haber'de yorumladı. İngiliz siyaset uzmanın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgiler söz konusuydu. Twitter ve Facebook bu sürece dahil olma kararı aldılar ki Başkan Trump bu yangını daha da alevlendirmesin! Büyük bir kesimin bundan sonra da seçimlerin çalındığını düşünecek. Trump, sorunsuz bir geçiş olacağını ve başkanlığı devredeceğini açıkladı. Kutuplaşma uzun süredir ABD'de yaşanmakta, politikacıların çoğu böyle bir ayrımı normal görüyor ama bu seçimlerde aslında Başkan Trump kaybetti. Politik anlamda bunların bir bedeli olacaktır. Kutuplaşma sorunları ABD halkında vardı ve bu yaşananlardan sonra da devam edecek. Sosyal medya ortadan kaldırılınca çözülmeyecek Trump'ın yerine gelen Biden'ın üzerine kalacak bu sorunlar. 2024 yılında yapılacak seçimlerde Trump yeniden mi sahneye çıkacak? O yüzden Biden'ı zor bir dönem bekliyor. Yapısal problemler çözülmese önümzdeki birkaç yıl içerisinde ABD'yi daha da zorlu günler bekliyor.

TRUMP YENİDEN ADAY OLUR MU?

Trump, 2024 yılında yeniden aday olabilir. ABD'de bir pandemi (corona virüs) var. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Trump'ın pandemi süreçinde yeteri kadar mücadele etmemesi Biden'ın yükünü arttırdı. Biden'ın bu pandemi sorunuyla ve dış ilişkilerde Çin, Rusya bu ülkelerle ilişkileri toparlaması gerecek. Ekonomik sorunlar ciddi sorunda... Biden'ın deneyimli olması ve ekibinin de kuvvetli olması ümit verici. Cumhuriyetçiler de ilk 100 günlük süreçte Biden'ı destekleyeceklerdir. Demokratlar tarafında ise Biden'ın 2024 de yeniden aday olmayacağını düşünüyorum. 2024 seçimlerinde Demokratların yeni adayı Kamala Harris olabilir.