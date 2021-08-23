İngiliz savunma bakanı aslında ne yazdı?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan, İngiliz hükümetinin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde mülteci merkezleri kurmayı planladığına dair haberleri yalanladı. Peki, İngiliz Savunma Bakanı, o makalede ne anlatmıştı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.