İmralı’dan ne zaman çağrı gelecek?

Kulislerde İmralı'nın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı konuşuluyor. Ancak DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan ''henüz tarih yok'' açıklaması geldi. İmralı heyeti ise, temaslarını sürdürüyor. Pervin Buldan, demokratik toplum kongresi eş başkanı Leyla Güven'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Güven, İmralı'nın geliştireceği perspektifin arkasında olduğunu ve çözüm iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

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