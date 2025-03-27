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İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu!

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Akşener'in sözleri yeniden gündem oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 22:44
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yıl önce söylediği, “Seçilmesine vesile olduklarımızın kocaman bir hırsız olduklarını anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil” sözleri yeniden akıllara geldi.
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İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu!
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