İmamoğlu’nun köstebeği kim? Otel görüntüleri para imparatorluğunun kanıtı

Ekrem İmamoğlu’nun otelde para kasalarıyla gizli yaptığı görüşmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür, görüntülerin Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan para ve korku imparatorluğunun kanıtı olduğunu söylerken içeriden İmamoğlu’na soruşturma ile ilgili bilgi sızdırıldığını bu nedenle cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin öne alındığını belirtti.

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