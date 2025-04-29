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İmamoğlu’nun köstebeği kim? Otel görüntüleri para imparatorluğunun kanıtı

İmamoğlu’nun köstebeği kim? Otel görüntüleri para imparatorluğunun kanıtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 11:02
Ekrem İmamoğlu’nun otelde para kasalarıyla gizli yaptığı görüşmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür, görüntülerin Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan para ve korku imparatorluğunun kanıtı olduğunu söylerken içeriden İmamoğlu’na soruşturma ile ilgili bilgi sızdırıldığını bu nedenle cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin öne alındığını belirtti.
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İmamoğlu’nun köstebeği kim? Otel görüntüleri para imparatorluğunun kanıtı
İmamoğlu’nun köstebeği kim?
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