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İmamoğlu'nun hukuki süreci ne kadar sürecek? Savcı Sayan süreci A Haber'de yorumladı

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Giriş: 17.12.2022 21:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan önemli açıklamalarda bulundu. Sayan sürecin nasıl işleyeceğini anlatırken, "Bütün bunlar bir film senaryosu. Hepsi birer kumpas. Ve bu kumpas Kılıçdaroğlu'na yapılıyor." dedi.
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