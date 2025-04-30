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İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!

İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 11:10
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşme öncesinde korumaları tarafından güvenlik kameraları bantla kapatılmıştı. İddiaya göre o gün otelde jammer da kullanılmıştı. O güne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun o gün kimlerle ve ne görüştüğü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
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İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!
Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!
Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!
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