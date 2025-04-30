İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşme öncesinde korumaları tarafından güvenlik kameraları bantla kapatılmıştı. İddiaya göre o gün otelde jammer da kullanılmıştı. O güne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun o gün kimlerle ve ne görüştüğü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

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