İmamoğlu’ndan diploma sorusuna futbol yanıtı!

Ekrem İmamoğlu’na katıldığı bir canlı yayında, üniversiteden mezun olmadan önce usulsüz yatay geçiş yaptığı iddiaları soruldu. Ancak İmamoğlu, diploma ile ilgili soruyu geçiştirerek, Girne’de futbol oynadığı günleri anlatmayı tercih etti. Zaman zaman “Boş soru bunlar, ciddi soru sor” diyerek yayını yöneten gazeteciye tepki gösterdi.

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