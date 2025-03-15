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İmamoğlu’na yedeğin olmam mesajı! Yavaş İmamoğlu’nun toplantısına katılmadı

İmamoğlu'na "yedeğin olmam" mesajı! Yavaş İmamoğlu'nun toplantısına katılmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 18:00
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarının gölgesinde Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısına, CHP'deki adaylık yarışıyla ilgili verilen üstü kapalı mesajlar damga vurdu. Ön seçim toplantısına katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kimse kimsenin yedeği olamaz." diyerek yol haritasında bir değişiklik olmadığını vurguladı.
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İmamoğlu’na yedeğin olmam mesajı! Yavaş İmamoğlu’nun toplantısına katılmadı
Yavaş İmamoğlu’nun toplantısına katılmadı
Yavaş İmamoğlu'nun toplantısına katılmadı
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