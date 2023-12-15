İmamoğlu operasyonu! İYİ Parti'de "CHP ile ittifak" kavgası mı?

Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? CHP Parti Meclisi'nden seçimle ilgili nasıl bir karar çıktı? İYİ Parti'de istifalar sürer mi? Ankara kulislerindeki son durumu Tülay Ağaoğlu aktardı.

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