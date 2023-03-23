İlyas Topsakal'dan HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu'na "resmi dil" eleştirisi ve Akşener ile Ağıralioğlu’na çağrı

A Haber’e konuşan Akademisyen Profesör Doktor İlyas Topsakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini ve HDP’den istediği seçim desteğini yorumladı. Önemli noktaya parmak basan Topsakal “Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesi sonrası bir de resmi dil meselesi de var. Herkesin gözünden kaçtı. Resmi dil diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dili Türkçe’dir. Bu Anayasa’da sabittir” dedi. Diğer yandan ‘milliyetçiyim’ söylemleri ile 6’lı koalisyonda HDPKK’nın varlığına karşı somut atamayan Meral Akşener ve Yavuz Ağıralioğlu’nu topa tutan Topsakal, “Siyaset şikayet etme yeri değil. Siyaset çözüm yeridir. Çıkacaksınız erkek gibi eğer milliyetçiyseniz Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü düşünüyorsanız ve adamsanız, bu dava uğruna yaşamayı seviyorsanız çıkıp niyetinizi göstereceksiniz.” ifadelerine yer verdi.