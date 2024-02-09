İlk Türk astronot Dünya'da! Kapsülden çıkarılan astronotların kontrolleri yapıldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Başkan Erdoğan Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye de dönüşünü bekleriz. Daha çok Alper Gezeravcıları uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Trgenmer Direktörü Dr. Cihan Taştan detayları anlattı.

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