İletişim Başkanlığından 27 Mayıs videosu: Yassıada, ‘milli iradeye’ kapılarını açıyor

İletişim Başkanlığı, Türkiye tarihine kara bir leke olarak yazılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne özel olarak hazırlanan videoyu sosyal medya üzerinden vatandaşlarla paylaştı.

İletişim Başkanlığından 27 Mayıs'ın yıl dönümünde önemli bir paylaşım daha geldi. Yassıada'nın hüzün dolu hikayesi tüm gerçekliğiyle dünyaya anlatıldı.

İşte İletişim Başkanlığından paylaşılan o video:

"Yassıada hüzün dolu hikayesini tüm gerçekliğiyle dünyaya anlatıyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile karanlık günlerini geride bırakan Yassıada, demokrasiye, milli iradeye ve özgürlüğe kapılarını açıyor."