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27 Mayıs yıl dönümünde Faruk Nafız Çamlıbel’in dizeleri ve Adnan Menderes’in görüntüleri duygulandırdı

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Giriş: 27.05.2020 14:45
Güncelleme:27.05.2020 14:47
Demokrasimizin kara lekesi 27 Mayıs 1960 darbesinin acıları hale yürekleri sızlatıyor.  O dönemleri anlatan “Zindan Duvarları” Faruk Nafız Çamlıbel tarafından yazıldı. Demokrat Parti Milletvekili olan şair Çamlıbel 15 ay boyunca Yassıada’da tutuklu kaldı. Faruk Nafız Çamlıbel’in hafızalara kazınan şiirinin dizeleri ve Adnan Menderes’in görüntüleri duygulandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk darbesi Başbakan Adnan Menderes'e karşı 27 Mayıs 1960 tarihinde yapıldı. Ve o kanlı darbe sonrası Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. O günler tarihe kara leke olarak geçti. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde Faruk Nafız Çamlıbel'in dizeleri Adnan Menderes'in görüntüleri duygulandırdı.

HAN DUVARLARINDAN ZİNDAN DUVARLARINA

Faruk Nafiz, Ankara'daki bir otel odasına kapatılarak CHP döneminin ideolojisine uygun dört adet tiyatro eseri yazmaya zorlandı. Bu olay, Nafiz'in hayatındaki en üzücü hadiselerden biri oldu. Yaz boyunca Ankara'daki otel odasından dört ay dışarı çıkamayan Faruk Nafiz, bu süreçte tam yirmi beş kilo verdi. Sağlığı ciddi bir şek ilde bozuldu

Fakat sadece bu hadise ile bitmeyen Faruk Nafiz'in çilesi Yassıada da devam etti. 1946'da İstanbul'dan milletvekili seçilen şair, 1960 darbesine kadar mebusluk yaptı. Darbeden sonra Adnan Menderes ve arkadaşları ile birlikte Yassıada'ya gönderildi

Bunca yıllık hizmetinin ve sanatkârlığının hesabını Yassıada Mahkemesi karşısında vermek zorunda kalan Faruk Nafiz, zindanda yazdığı şiirlerini, Han Duvarları şiirinden mülhem bir isimle, Zindan Duvarları adıyla 1967 senesinde kitaplaştırdı.

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