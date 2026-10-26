Yurt dışında aranan 63 kişi Türkiye'ye getirildi! Listede dikkat çeken isimler var

İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 33, ulusal düzeyde aranan 30 olmak üzere toplam 63 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Listede Gürcistan'da yakalanan ve "Yakşiler" suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış ile Hikmet Tuğsuz ve Karadağ'da yakalanan oyuncu Cengizhan Yurdutek de yer aldı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, gelişmeleri canlı yayında aktardı.