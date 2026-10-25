Kocaeli'nin 700 yıllık Osmanlı köyünde bereketli hasat! Akçat'ta kış hazırlıkları başladı, kazanlar kaynıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı, 700 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Akçat köyünde hasat ve kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Osmanlı dönemine uzanan tarihi, güçlü komşuluk bağları ve imece kültürüyle öne çıkan köyde vatandaşlar, cevizden kiviye, Trabzon hurmasından zeytine kadar pek çok ürünün hasadı için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan bahçelerde ürünler toplanırken diğer yandan kazanlarda biber salçaları kaynatılıyor, turşular kuruluyor ve kışlık erzaklar hazırlanıyor. İşte asırlık köyde dayanışmanın ve bereketin iç içe geçtiği yaşamdan renkli görüntüler.