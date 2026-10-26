İsrail'de kritik seçim yarın: Soykırımcı Netanyahu seçimi kazanabilecek mi?

İsrail'de kritik parlamento seçimi için geri sayım başladı. Yarın yapılacak seçimler öncesinde yayımlanan anketlerin ortalamasında, Netanyahu liderliğindeki blok ile rakiplerinin hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor. Netanyahu'nun nükleer patlama görseli içeren paylaşımı da gündemde. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, Kudüs'ten A Haber canlı yayınına bağlanarak son gelişmeleri aktardı.