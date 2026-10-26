Tahran'da kritik Mekke İttifakı toplantısı! MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nın temsilcileri, kritik temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Tahran'da başlayan toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği süreçte, üç ülkenin İran'daki temasları dikkat çekiyor. Toplantıya ilişkin son gelişmeleri ve Tahran'daki diplomasi trafiğinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.