Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tehditlerine Başkan Erdoğan'dan tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in A Haber ve basın kuruluşlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, basın özgürlüğü üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunanların önce kendi tutumlarını sorgulaması gerektiğini belirtti. A Haber'i tehdit eden Özel'e sert mesajlar veren Erdoğan "Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler” dedi.