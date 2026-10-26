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Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tehditlerine Başkan Erdoğan'dan tepki
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tehditlerine Başkan Erdoğan'dan tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in A Haber ve basın kuruluşlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, basın özgürlüğü üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunanların önce kendi tutumlarını sorgulaması gerektiğini belirtti. A Haber'i tehdit eden Özel'e sert mesajlar veren Erdoğan "Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler” dedi.

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