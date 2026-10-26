Başkan Erdoğan: Türkiye sokağa teslim edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalardan Türkiye'nin dış politikasına, Libya ile yapılan mutabakattan emeklilere yönelik düzenlemelere kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'da akan kanın durdurulması için barış çabalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Kıyıdaş ülkelerle yaşanan anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Erdoğan, Libya Mutabakatı ile Türkiye'nin haklarının garanti altına alındığını, Avrupa Birliği'nin tepkisinin ise meşru olmadığını söyledi. Avrupa'daki olaylardan cesaret alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizi sokakta bulmadık" sözleriyle kararlılık mesajı verdi. Emeklilerin durumuna da değinen Erdoğan, bu konuda hazırlanan yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini açıkladı.