Adnan Menderes'i asan zihniyet 60 yıl sonra hala fırsat kolluyor! Cumhuriyet 27 Mayıs darbesine güzelleme yaptı

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine "kara bir leke" olarak geçti.

"Deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır." Bu bildiriyle Türkiye'de darbeler dönemi başladı. Çok partili rejim sekteye uğradı. Sandıkla gelen, silahla susturuldu. Bir Başbakan ve iki Bakan urgan ipe, idam sehpasına yürüdü. 27 Mayıs 1960 darbesiyle demokrasiye kara leke sürüldü.





YILLAR GEÇTİ DARBECİ ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ!

Darbenin üzerinden yıllar geçse de darbeci zihniyet asla değişmedi. Dün Menderes'in asılmasına alkış tutan zihniyet, bugün de Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbeyi aklama peşine düştü.



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Alev Coşkun, "60. YIL: 27 Mayıs ve 1961 Anayasası" adlı köşe yazısında 1960 darbesinin diğer darbelerle bir olmadığını belirterek bunun bir demokrasi çabası olduğunu iddia etti. "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ile aynı torbaya konulamaz" diyen Coşkun, yazısında "27 Mayıs, rayından çıkan demokratik sistemi yeniden doğru yola getirmek için hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine bağlı çağdaş ve demokratik bir anayasa yapmayı hedef olarak belirledi. " şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"AYNI TORBAYA KONULAMAZ"

Darbeye methiyeler düzen Coşkun, yazısında şu ifadelere yer verdi:



27 Mayıs'ın oluşturduğu Kurucu Meclis, 9 ay içerisinde, Türk tarihinin en ilerici, en demokratik ve hukuk devleti ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine en üst derecede saygılı bir anayasa yarattı.



12 Mart ve 12 Eylül, aldığı kararlarla 27 Mayıs'ın yarattığı özgürlükçü, demokratik düzenin karşıtı uygulamalar yapmıştır. Böyle bir durumda, gerek yapılışları, gerek dayandığı sosyal katmanlar, gerek düşünsel temelleri gerekse yarattığı sonuçlar bakımından birbirinin karşıtı olan bu hareketler, bilimsel olarak aynı torbaya konulamaz. Sosyolojik temelleri ve altyapıları birbirinden farklıdır.

DARBEYE YİNE DEMOKRASİ KILIFI!

Bugün CHP'nin demokrasi söylemleri adı altında darbe imasında bulunmasına benzer şekilde, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Coşkun da 27 Mayıs darbesini demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalıştı. Coşkun, yazısında "27 Mayıs 1960, getirdiği ilerici ve demokratik anayasa ile gerçek bir toplumsal değişimi ve dönüşümü simgeler. İdamlara karşıyız. Ancak Türk demokratik yaşamının anlaşılabilmesi için, muhakkak 1960 öncesinin gerçekçi ve bilimsel verilere dayanarak çözümlenmesi, analiz edilmesi gerekmektedir." sözlerine yer verdi. (Takvim.com.tr)