- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini ifade etti. Paylaşımdaki, "Bu cephe sarsılmaz" mesajı dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.