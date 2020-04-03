İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini ifade etti. Paylaşımdaki, "Bu cephe sarsılmaz" mesajı dikkat çekti.