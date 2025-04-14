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İki il arasına Süper Hızlı trende sona doğru

İki il arasına "Süper Hızlı" trende sona doğru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 14.04.2025 12:23
Güncelleme:14.04.2025 12:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın ulaşım ve iletişim ağına 23 yılda 728 milyardan fazla yatırım yaptıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu ayrıca, İstanbul-Ankara arasına yapılacak olan Süper Hızlı Tren Hattı'nda ön çalışmaların tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, Süper Hızlı Tren ile İstanbul-Ankara arasında ulaşım süresinin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.
İki il arasına Süper Hızlı trende sona doğru
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İki il arasına Süper Hızlı trende sona doğru
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