14 Nisan 2025, Pazartesi
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İki il arasına "Süper Hızlı" trende sona doğru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın ulaşım ve iletişim ağına 23 yılda 728 milyardan fazla yatırım yaptıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu ayrıca, İstanbul-Ankara arasına yapılacak olan Süper Hızlı Tren Hattı'nda ön çalışmaların tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, Süper Hızlı Tren ile İstanbul-Ankara arasında ulaşım süresinin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.