İran'dan ABD'ye ateşli mesaj! Trump ve Netanyahu'nun fotoğrafları yakıldı

ABD'de Kongre seçimlerinde Trump yönetiminin yaşadığı siyasi kayıp, İran'da 1979'daki ABD Büyükelçiliği baskınının 47'nci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte gündeme geldi. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, canlı yayında Tahran'da Trump, Netanyahu ve ABD'li yetkililerin fotoğrafları ile ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığını aktarırken, İran'dan Washington'a "İran'la uğraşmanın bir bedeli olacaktır" mesajı verildiğini belirtti. Seçim sonuçlarını ABD'nin savaş politikasına karşı bir tepki olarak değerlendiren Tahran yönetimi, savaşın henüz sona ermediği mesajını da verdi.