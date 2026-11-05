İran'da ABD ve İsrail karşıtı protesto! Trump ve Netanyahu'nun yer aldığı dev poster ateşe verildi

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, ABD ve İsrail karşıtı protestolar için İnkılap Meydanı'nda toplandı. Gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıpranmış kıyafetlerle tasvir edildiği dev poster sloganlar eşliğinde ateşe verildi. ABD ve İsrail bayraklarının da yer aldığı görüntüler dikkat çekti. Öte yandan Tahran yönetiminin Washington ile yürütülecek olası müzakerelerde diplomatik çözüm vurgusunu sürdürdüğü ve dayatmaları kabul etmeyeceği mesajını verdiği aktarıldı.