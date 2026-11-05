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ABD'de ara seçimlerin ardından yeni dönem! Washington'da dengeler değişti, Beyaz Saray'ı ne bekliyor?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de ara seçimlerin ardından yeni dönem! Washington'da dengeler değişti, Beyaz Saray'ı ne bekliyor?

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Washington'da siyasi dengeler değişti. Seçim sonuçlarıyla birlikte Amerikan siyasetinde yeni bir dönemin kapısı aralanırken, ortaya çıkan tablonun Donald Trump yönetiminin politikalarını ve Kongre ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. ABD'nin iç ve dış politikasında izlenecek yeni yol haritasına ilişkin gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan aktardı.

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