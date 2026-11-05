ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler! Faruk Erdem sonuçları ve Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından siyasi dengeler değişirken, seçim sonuçları tarihi ilkleri de beraberinde getirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Erdem, Donald Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarını, Kongre'ye seçilen isimlerin Gazze'ye yönelik tutumlarını ve küresel vicdan tartışmasını değerlendirdi. TIME dergisinin Trump'ı kapağına taşıyan “I Voted” etiketi de yayında gündeme geldi.