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İHA'lar buldu F-16'lar vurdu! PKK'ya ağır darbenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2021 15:37
Güncelleme:10.04.2021 15:48
Eren-10 operasyonu kapsamında, 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. O operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) çektiği görüntülerde, Mehmetçik ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anı anbean kaydedildi. A Haber ekibinden Özkan Özcan operasyonun ayrıntılarını anlattı.

İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu
Şırnak Domuz Dağı bölgesindeki terör operasyonu kameraya yansıdı.

Eren-10 operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın sızma girişimlerinin engellediği o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

TeröristbaşlarındanPKK'lı Fırat Şişman ile birlikte 10 hain düzenlenen operasyonla öldürüldü.

PKK'nın sözde Mardin sorumlusu öldürüldü.

Son günlerde peş peşe düzenlenen başarılı operasyonların ardından yurt içindeki terörist sayısı ise 3 binden 300'ün altına indi.

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