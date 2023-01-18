İHA... SİHA... AKINCI... KIZILELMA... Nasıl üretildi? Başkan Erdoğan hikayesini anlattı:  İHA’yı bize 2 günlüğüne verdiler! Dedik ki bu 2 günlük bir iş değil...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına sert yanıt veren Başkan Erdoğan "Alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuz" dedi. Başkan Erdoğan, İHA'nın hikayesini de anlattı. Erdoğan, “Biz bu İHA’ya SİHA’ya AKINCI’ya ve hepsinden öte işte az öncede gördünüz biz bu kızılötesi denilen adımı nasıl attık, işte şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmada da daha henüz başbakan olmamıştım başbakanlık görevi bir başka arkadaşımızdaydı. Dünyayı Avrupa ülkelerini dolaşıyordum. Bunlardan bir tanesi de o zaman oğul Bush’du. Oraya gittik tabii terör var. Bush’a dedik ki bize hani siz İHA verecektiniz ama insansız hava araçlarını hala vermediniz. Ve Condoleezza Rice’ı çağırdı dedi ki sözümüz var hala siz bunları vermediniz süratle vereceksiniz. Ve o ziyaretimde biz bunlardan İHA’yı aldık. Ama İHA’yı bize 2 günlüğüne verdiler. Dedik ki bu 2 günlük bir iş değil. Bizim terörle mücadelemiz çok yoğun bir şeklide devam ediyor. Ve bu ziyaretimin ardından Allah rahmet etsin Özdemir Bey o zaman henüz akraba olmamıştık gerçi doğuştan akrabayız o ayrı mesele de hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı. Ve süratle İHA’yı onlar ürettiler. Ardından SİHA’yı da ürettiler. Ve çocuklar AKINCI’yı ürettiler. İş bitmedi şimdi savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.

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