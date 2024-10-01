Iğdırlılar Zengezur Koridoru’nun açılmasını dört gözle bekliyor

Azerbaycan, batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek, aynı zamanda Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan Orta Koridor 'un da güzergahlarından olacak Zengezur Koridorundan geçecek kara ve demir yollarının açılmasını Iğdırlılar dört gözle bekliyor.

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