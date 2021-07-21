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İETT otobüsünün yakıtı bitti! Yol tıkandı halk isyan etti

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Giriş: 21.07.2021 09:14
Güncelleme:21.07.2021 09:15
İstanbul Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü yol ortasında kaldı. Trafiği durma noktasına gelince, hem yolcular hem de trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Dakikalarca otobüste bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. Bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular alındı. Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.
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İETT otobüsünün yakıtı bitti!
İETT otobüsünün yakıtı bitti!
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